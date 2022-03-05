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İMZALAR ATILDI

Yozgat Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında belediye işçileri için 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

05 Mart 2022 Cumartesi 00:30
İMZALAR ATILDI

Sözleşme sonunda, sosyal haklar hariç birinci yıl birinci altı ay yüzde 26, ikinci altı ay yüzde 6 zam ve memur ücretlerine uygulanacak enflasyon farkı, ikinci yıl birinci altı ay yüzde 6 zam ve memur ücretlerine uygulanacak enflasyon farkı, ikinci altı ay yüzde 6 zam ve memur ücretlerine uygulanacak enflasyon farkı uygulanacak. Yapılan toplu sözleşmesine Belediye Başkanı Celal Köse, Hizmet-İş SendikaYozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Destek Hizmetleri Müdürü Erhan Erol, Hizmet-iş Sendikası Yozgat Şube Başkan Yardımcıları İsmail Ekici ve Cafer Durak katıldı.
İmza töreni sonrası açıklamada bulunan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse; “Belediyemiz ile Hizmet İş Sendikası arasında düzenlenen Toplu İş Sözleşmesinde Rabbime hamdolsun mesai arkadaşlarımızı mağdur etmedik. Emekçi kardeşlerimizin hakkını vermekten hiçbir zaman imtina etmedik, etmeyeceğiz. Sözleşme süresi boyunca emek veren ekibimize ve sendika yetkililerine teşekkür ediyor, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum mesai arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Biz memleketimize hizmet yolunda büyük bir aileyiz” dedi.
Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zarsız ise yapmış olduğu açıklamada, “ Toplu iş sözleşmesi ücret zammı sosyal haklar hariç birinci yıl birinci altı ay yüzde 26, ikinci altı ay yüzde 6 zam ve memur ücretlerine uygulanacak enflasyon farkı, ikinci yıl birinci altı ay yüzde 6 zam ve memur ücretlerine uygulanacak enflasyon farkı, ikinci altı ay yüzde 6 zam ve memur ücretlerine uygulanacak enflasyon farkı uygulanacaktır. Emekçi kardeşlerimizin alın teri ve emeğinin karşılığını en iyi şekil vermekten hiçbir zaman imtina etmeyen, Yozgat Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse’ye, sözleşme görüşmeleri süresi  boyunca emek veren Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman ve Destek Hizmetleri Müdürü Erhan Erol’a, şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. İmzalanan toplu-iş sözleşmesinin sendikamıza, Yozgat Belediyesine ve soğuk sıcak, gece gündüz demeden çalışan sendikamızın kıymetli üyelerine hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. 
 

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