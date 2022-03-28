İmsakiyeler dağıtıldı

İlçe Müftülüğü personeli, ramazan ayını kutladığı, namaz saatleri ve imsak vakitlerini gösteren ramazan imsakiyelerini, esnaf ziyareti yaparak dağıtımını yaptı. İlçe Müftülüğü tarafından basılan imsakiyelerin yanı sıra esnafa Kur'an Kursları broşürü ve kitap hediye edildi.

Büyük beğeni toplayan imsakiyeler için esnaf, dağıtımı gerçekleştiren müftülük personeli aracılığıyla, İlçe Müftüsü Mustafa Kayış’ a teşekkürlerini ilettiler.