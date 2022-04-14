imece usulü iftar

İmece usulü ile hazırlanan yemekler, iftar saatinde toplanan köy halkına verilirken, iftar sonrasında ise yine köy halkı hep birlikte sofrayı toplayıp, bulaşıkları da hep birlikte yıkıyorlar. Ramazan ayı süresinde, Topaç köyünde iftar için hanelerde kazan-tencere kaynamıyor, kap-kacak yıkanmıyor, iftar sofrası tekelden hazırlanıp aynı mekanda oruç açılıyor. Yozgat’ın merkez köylerinden Topaç Köyü’nde bu yıl başlatılan toplu iftar yemeğinin önceki günkü davetlisi ise Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu oldu. Aynı zamanda da yazar ve şair kimliğiyle tanınan Yurtlu, köylü hayırseverlerce başlatılan bu uygulamanın örnek bir uygulama olduğunu söyledi. “İşte sivil toplum bu, Topaçlılar da bu işi biliyor” diyen Yurtlu, bu uygulamayı başlatanlara teşekkür etti. Her akşam Cami müştemilatındaki çok amaçlı salonda düzenlenen ‘Toplu iftar Açma’ programına köylüler yoğun ilgi gösteriyor. Yaklaşık yetmiş hanenin bulunduğu köyde, köy sakinlerinden ekonomik gücü yerinde olan hayırseverlerce iftar yemeği ikram ediliyor. Bu programa ise Yozgat il merkezinden idari ve siyasi yetkiler ve tanınan simalar davet ediliyor. İftar Programında konuşan Yurtlu, gönüllülük rızasına göre yapılan bu iftar programında herkesin kendi gönül rızası ile katkı sunarak, birlik beraberlik ve gönül hoşluğu içerisinde tekelden hazırlanan sofrada buluşulduğunu belirtti. Yurtlu ‘’Yetmiş hanede kazan kaynatıp sofra kurmak ,yerine toplu şekilde, birlikte kazan kaynatıp, aynı mekanı paylaşarak aynı sofrada buluşmak, rahmete vesiledir. Aslında bu bir ecdat geleneği, cami önlerine konulan sadaka taşları, meydanlara açılan sofralar şimdiler de ise vakıf ve dernek faaliyetleri birer birliktelik örnekleridir. Birlikte rahmet ve bereket vardır. Ne mutlu sizlere, ne mutlu bu fikri benimseyip destek olanlara. Hem hayırlı, hem bereketli, daha da önemlisi iyi bir örnek uygulama, sosyal bir faaliyet’’ dedi.

Bu uygulama örneğinin diğer köy ve yerleşim yerlerine de yaygınlaştırılmasının altını çizen Yurtlu, bu uygulamanın, dostluğun, kardeşliğin ve kaynaşmanın pekiştirilmesine katkı sunacağına olan inancını vurguladı.

