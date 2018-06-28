İmar barışı anlatıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer ve kurum personelinin bilgi sunduğu toplantı İl Kültür Müdürlüğü salonunda gerçekleşti. Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer, ülkemizde imara aykırı yapılardan kaynaklanan sorunların Türkiye’nin gündeminde yer alan önemli konuların başında geldiğini belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların ardından dünün biriken sorunlarına bir çözüm getiren, kentsel dönüşüm çalışmaları ile geleceğin akıllı ve kimlikli şehirlerinin inşa edileceğini ifade eden Tamer “İmar barışının kapsamı, içeriği ve vatandaşa sunduğu imkanlar hakkında uzman arkadaşlarımız sizlere bilgi sunacaktır” dedi.

Daha sonra katılımcılara teknik personel tarafından, imar barışı hakkında bilgiler verildi.