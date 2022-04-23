İmam Hatipten örnek davranış

Çalışır, cemaatiyle birlikte köyün arazisinde bulunan yabani ağaçları vişne, kiraz, armut, elma ve ayva gibi kültür meyveleriyle ıslah ediyor. Sarıkaya İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, ‘’İmam hatibimize ve kendisine destek veren kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Son derece önemli olan bu sadakayı cariye faaliyetinin ülkemiz geneline örneklik teşkil etmesini temenni ediyorum. Zira tüm canlıların aşı yapılan ağaçların meyvelerinden istifade edeceklerini düşündüğümüzde tabiata yapılan bu kazanımların insanların yanı sıra yeryüzünün imarıyla da sorumlu olan din görevlisi tarafından gerçekleştirilmesi son derece önem arz etmektedir’’ dedi.