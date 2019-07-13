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İLYAS tanıtıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İl Yatırım Takip Sistemi(İlyas) İl Koordinasyon Kurulu toplantısında tanıtıldı.

İLYAS tanıtıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İl Yatırım Takip Sistemi(İlyas) İl Koordinasyon Kurulu toplantısında tanıtıldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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İLYAS tanıtıldı

Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, kurum ve kuruluş temsilcilerine İlyas sistemi anlatıldı.
Ülke çapında yürütülen kamu yatırım projelerine ait verilerin tek bir sistem üzerinden kayıt altına alınması, anlık ve il bazlı olarak yatırım projelerinin izlenebilmesi, bütçe analizlerinin yapılabilmesi; böylelikle, geleceğe yönelik olarak projeksiyon yapılabilmesi amacıyla oluşturulan sistemin özellikleri, nasıl kullanılacağı gibi konularda, toplantı heyetine detaylı bilgiler aktarıldı.
İlimizdeki yatırımların Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından bu sistem üzerinden takip edildiği de belirtildi.

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