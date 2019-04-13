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İller Bankası Destekliyor

YOZGAT’ta belediyeler tarafından yürütülen proje ve işlere İller Bankası desteği devam ediyor.

İller Bankası Destekliyor

YOZGAT’ta belediyeler tarafından yürütülen proje ve işlere İller Bankası desteği devam ediyor.

13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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İller Bankası Destekliyor

İller Bankası’nın Yozgat’ta 14 adet proje yürüttüğü ve belediyelerin devam eden projelerine mali destek sunulduğu bildirildi.
İller Bankası’ndan alınan verilere göre, Yozgat’ta 5 içme suyu ve 9 imar projesinin devam ettiği, 47 milyon toplam proje bedeli bulunduğu ve fiziki olarak yüzde 62’lik gerçekleşme sağlandığı öğrenildi.
Şehir ve köylerin alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesinde İller Bankası’nın finansman desteğinin bu yıl da aynı şekilde devam ettiği belirtildi.

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