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İller Arası İşbirliği

YOZGAT’ın da aralarında bulundu 12 pilot ilde yürütmekte olan İş Kulüpleri Projesi kapsamında iller arası işbirliği devreye sokuldu.

İller Arası İşbirliği

YOZGAT’ın da aralarında bulundu 12 pilot ilde yürütmekte olan İş Kulüpleri Projesi kapsamında iller arası işbirliği devreye sokuldu.

21 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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İller Arası İşbirliği

Yozgat İşkur İl Müdürü Taner Yıldız, kadınlar, gençler, göçmenler, uzun süreli işsizler gibi işgücü piyasasında dezavantajlı konumdaki kişilere, iş arama motivasyonu kazandırmayı, yöntem desteği vermeyi amaçladıklarını söyledi.
Yıldız, İş Kulübünde her katılımcının kendisine uygun bir iş bulunduğunu, o işe girmek için neler yapması gerektiğini öğrendiğini vurgulayarak, ‘Bu eğitimleri her ilde bulunan İş Kulübü Liderleri vermektedir. Bu yıl İş Kulüpleri çalışmalarına başlayan kurumumuz, İş Kulübü Liderleri ve iller arasında işbirliği artırmak ve bilgi paylaşımını sağlamak için Yozgat İş Kulüpleri’ne Sakarya, İzmir ve Mersin illerinde bulunan İş Kulübü Liderleri geldi. 3 gün boyunca süren bir eğitimle katılımcılar ve Yozgat İş Kulüpleri liderleri ile bilgi alış verişinde bulundular’ dedi.

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