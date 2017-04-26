İlk yardım zamanı

Yozgat merkez Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan İlk Yardım Eğitim Merkezinde sertifikalı ilkyardım eğitimleri verilmeye başladı.

Eğitim merkezinde öncelikli olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında kurumun ilk yardımcı ihtiyacını karşılamak amacı ile, günde 8 saat olmak üzere toplamda 2 gün süren 16 saatlik ilkyardım eğitimi veriliyor.

Eğitim sonunda Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünün düzenlediği sınava katılan öğretmenlerden başarılı olanlara sertifika verilecek.