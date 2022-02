İlk tesis üretime başladı

Yaklaşık 45 milyon liraya mal edilen tesis, günlük 98 ton süt işleyecek. Tesiste ilk olarak terayağı üretimi yapılırken, peynir çeşitlerinin de üretimi gerçekleştirilecek. Tesiste Mart ayı sonuna kadar Kaşar peyniri ile Beyaz peynir üretimi de yapılması planlanıyor. Veteriner hekimlerin kontrolünde kasaplık hayvan alım ve kesimlerini yaparak, hijyenik şartlarda kaliteli üretim için et kombinalarını faaliyete geçiren kurum, Yozgat'ta kurduğu işleme tesisi ile de süt ürünleri üretmeye başladı. Kurumun tarafından üreticilerden toplanacak olan süt ile Yozgat’ta süt sığırcılığının gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor. İlk olarak tereyağın üretildiği tesiste kaşar, lor ve beyaz peynirinin üretimi de gerçekleştirilecek. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer yaptığı açıklamada, ‘’Haydi Bismillah, büyük emek verdik, başardık, Et ve Süt Kurumu bünyesinde kurduğumuz süt ünitesinde üretime başladık. İlk ürünümüz tereyağ, sırada diğer ürünlerimiz var. Yozgat’ımıza hayırlı olsun’’ dedi.