İlk Prova Yapıldı

Ahmet Onur şefliğinde yürütülen koroda Yozgat’ın değerli müzisyenleri yer aldı. Yozgat’ta yaşayan sanatseverlerle oluşturulan koronun ilk provası göz doldurdu. Yozgat için tamamen sanata gönül vermiş müzisyenlerin bir araya geldiğini belirten Onur, “ Korist arkadaşlarımız da ilk prova olmasına rağmen gayet başarılılar” dedi.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ise yapmış olduğu açıklamada; ”Nida Tüfekçi üstadımız adına daha önce kurulan koroyu yeniden kurmuş olmak bizim için büyük bir değerdir. Yozgat’ta tamamen gönüllü müzisyen arkadaşlarımızın öncü olduğu koronun ilk provası oldukça başarılı geçti. Tüm müzisyen dostlarımıza, Koro Şefimiz Ahmet Onur’a ve koristlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

