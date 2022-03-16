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ilk program yapılıyor

Yozgatlı şair ve yazarlarında içerisinde yer aldığı Turan Eller Ozanlar Şairler ve Aydınlar Derneği (TOYŞAD) ilk programını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Derince İlçesinde gerçekleştirecek.

16 Mart 2022 Çarşamba 00:58
ilk program yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Derince Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen program 19 Mart Cumartesi günü saat 18.00’da Derince Yenikent Sosyal Tesisleri Nikâh Salonunda yapılacak. Dernek tarafından yapılacak olan ilk program ‘Nevruz’dan Çanakkale’ye’ olacak. 
Program hazırlık çalışmalarının neredeyse tamamlandığını belirten TOYŞAD Genel Başkanı Gökalp Şentürk,” İnşallah yakında yapacağımız program ve atılımlarla Turan Eller ve Türk Dünyası bizi her zaman yanlarında görecektir. Hayırlı olsun diyor tüm dost ve hemşehrilerimizi programımıza davet ediyoruz” dedi.
Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın ise yapmış olduğu açıklamada, “Bizlerde TOYŞAD’ın üyeleriyiz, Yozgat’tan da ozan aşık yazar arkadaşlarımız bu derneğin kurucu üyeleri arasında yer aldılar. Türk dünyasına açılarak kapsamını genişletmek çabasında olan heyecan ve azimle harekete geçen arkadaşlarımıza destek olmaktan gurur duyacağız” ifadelerini kullandı.
 

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