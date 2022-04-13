ilk program gerçekleşti

Programa katılmak içi Aydıncık ilçesine giden Vali Ziya Polat, iftar programı öncesi esnafı ziyaret etti. Ziyarette esnaf ile sohbet eden Polat, hayırlı işler dileyip iftar sofrasına davet etti.

ÇEŞİTLİ

ETKİNLİKLER

DÜZENLENDİ

Yozgat Valiliği, tarafından ‘iftar buluşmaları’ kapsamında Aydıncık ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve il protokolü ‘İftar Buluşmaları’ kapsamında vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar programının ardından Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından ‘Çelebi Emmi’ tiplemesi canlandırıldı. ‘Çelebi Emmi’ tiplemesi izleyenlerden büyük beğeni aldı. Ardından İl Müftülüğü İlahi Korosu tarafından ilahiler seslendirildi.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

İftar programının ardından Polat, vatandaşlar ile ilçe kıraathanesinde bir araya geldi. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Polat, not aldı. Alınan notların gerekli kurum müdürlerine verileceğinin altını çizen Polat, konunun takipçisi olacağını belirtti.

EMNİYET

MENSUPLARINA ZİYARET

Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Muslubelen uygulama noktasını ziyaret ederek görev başındaki emniyet mensuplarımıza kolaylıklar diledi.