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ilk program gerçekleşti

Yozgat Valiliği, tarafından ‘iftar buluşmaları’ ismiyle kurulacak olan iftar sofrasının ilki Aydıncık ilçesinde gerçekleşti.

13 Nisan 2022 Çarşamba 00:03
ilk program gerçekleşti

Programa katılmak içi Aydıncık ilçesine giden Vali Ziya Polat, iftar programı öncesi esnafı ziyaret etti. Ziyarette esnaf ile sohbet eden Polat, hayırlı işler dileyip iftar sofrasına davet etti.

ÇEŞİTLİ 
ETKİNLİKLER 
DÜZENLENDİ 
Yozgat Valiliği, tarafından ‘iftar buluşmaları’ kapsamında Aydıncık ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve il protokolü ‘İftar Buluşmaları’ kapsamında vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar programının ardından Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından ‘Çelebi Emmi’ tiplemesi canlandırıldı. ‘Çelebi Emmi’ tiplemesi izleyenlerden büyük beğeni aldı. Ardından İl Müftülüğü İlahi Korosu tarafından ilahiler seslendirildi.
VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
İftar programının ardından Polat, vatandaşlar ile ilçe kıraathanesinde bir araya geldi. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Polat, not aldı. Alınan notların gerekli kurum müdürlerine verileceğinin altını çizen Polat, konunun takipçisi olacağını belirtti. 
EMNİYET 
MENSUPLARINA ZİYARET
Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Muslubelen uygulama noktasını ziyaret ederek görev başındaki emniyet mensuplarımıza kolaylıklar diledi.

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