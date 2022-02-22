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İlk milli parkta kar yürüyüşü

Türkiye’nin ilk Milli Parkı olan Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda Kırşehir Doğa Sporları ve Trekking Kulübü üyesi gençler kar yürüyüşü yaptı.

22 Şubat 2022 Salı 00:37
İlk milli parkta kar yürüyüşü

Türkiye’nin İlk Milli Parkı Yozgat Çalığı Doğa Sporları ve Trekkingcilerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Daha önce bir çok grup özellikle kış aylarında Yozgat Çamlık Milli Parkına gelerek doğa yürüyüşleri gerçekleştirmişti. Her sene Yozgat’a gelerek Çamlık Milli Parkı’nda kar yürüyüşü yapan Kırşehir Doğa Sporları ve Trekking Kulübü (KIRDOST) üyesi gençler geleneği bozmadılar ve bu senede Yozgat’a gelerek kar yürüyüşü yaptılar. Yaklaşık 30 kişilik ekip Çamlık Amatem girişinden başlayarak 11 kilometre karla kaplı zorlu parkuru 4,5 saatte tamamladılar. Çamlığımızın oksijeni bol temiz havasıyla gönülleri neşe dolan ekip üyeleri, yürüyüş sonundaki memnuniyetlerini dile getirdiler. Her yıl kış aylarında Çamlık yürüyüşünü gerçekleştiren ekibin kulüp başkanı Hikmet Gözübüyük, son bahar aylarında Akdağmadeni orman yürüyüşü, Çekerek uzun mesafeli doğa yürüyüşü ve Aydıncık Kazankaya Kanyon yürüyüşleri yaptıklarını, Yozgat'ın merkez ve ilçelerinde pek çok doğal parkurlar olduğunu söyledi. Tüm bu parkurlarda yürüyüş yapmaktan memnun kaldıklarını dile getiren Gözübüyük, bu sene ki Çamlık kar yürüyüşünün daha önceki senelerde olduğu gibi eğlenceli gerçekleştirdiklerini vurguladı. Yürüyüş esnasında Yozgatlılar ile karşılaşan ekip, Yozgatlıların ilgisinden memnun kaldıklarını vurgulayan Gözübüyük, ‘’Yozgatlılar ile yaptığımız sohbet esnasında onlarında Yozgat'ta benzer bir ekip kurulacaklarını belirmeleri bizleri çok mutlu etti. Yozgat'ta kurulacak yürüyüş ekibiyle ortaklaşa yürüyüşler yapmaktan onur duyarız. Kurulacak ekibi komşu ilimiz Kırşehir'de misafir etmekten memnun oluruz’’ dedi. 
Gelenekselleştirdikleri Çamlık kar yürüyüşünü tamamlayan ekip yapmış oldukları eğlenceli yürüyüşün vermiş olduğu mutluluk ve huzurla Yozgat’tan ayrıldılar. Kırşehir Doğa Sporları ve Trekking Kulübü (KIRDOST) 2013 yılından bu yana geleneksel hale getirdiği Yozgat Çamlık kar yürüyüşünü bu yıl da gerçekleştirdi.

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