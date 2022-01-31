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İlk İl İstihdam Toplantısı

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında 2022 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 00:20
İlk İl İstihdam Toplantısı

Yozgat genelinde gerçekleştirilen istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü ve 2021 yılında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, toplantıda İŞKUR tarafından 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen istihdam verileri, işgücü eğitim planı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işyerlerini kurma hibe projeleri değerlendirildiğini belirtti. Yıldız, “İlimizin işgücü piyasası ile ilgili olarak işgücü piyasasında yaşanan zorluklar, işçi işveren ilişkileri ve 2022 yılında mesleki eğitim başta olmak üzere istihdamın arttırılması yönünde neler yapılabileceği konularıyla ilgili katılımcıların görüş ve önerilerini alındı” dedi.

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