Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

ilk iftar gerçekleşti

Yozgat Şehir Hastanesi tarafından başlatılan ramazan etkinlikleri kapsamında ilk iftar programı gerçekleşti.

10 Nisan 2022 Pazar 00:52
ilk iftar gerçekleşti

iftar programının ilkine Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, idare ekibi ve çalışanların aileleri katıldı. Samimi ve sıcak bir ortamda misafirler oruçlarını dualar ile açtı. Şehir Hastanesi olarak kocaman bir aile olduklarını belirten Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, “Bizim şu an en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmadır. Malumunuz 2 yıldan beri pandemi sürecinden dolayı beraber rahat rahat bir oruç tutamadık, iftar açamadık, teravihlere gidemedik. Elhamdülillah devletimizin gücü sayesinde vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 70'ine aşı yapıldı. Bu aşı ile birlikte çok şükür hep birlikte bu sıkıntısız günlere geldik. Eğer bugün birlikte iftar yapabiliyorsak, teravih namazlarına gidebiliyorsak, yüz yüze konuşabiliyorsak büyüklerimizi ziyaret edebiliyorsak bu önce Allah’ın, sonra da devletimizin sayesinde olmuştur. Onun için bugünlerin kıymetini bilmemiz lazım. Yüce Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin afiyet olsun" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ilk Iftar GerçekleştiYozgatGazeteHaberNişan10 NisanGündemIlerigazetesiPazarYozgat şehir HastanesiMustafa Kozan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'GUNDEMiMiZ YOZGAT'
'GUNDEMiMiZ YOZGAT'
‘Yargı bağımsız ve tarafsızdır’
‘Yargı bağımsız ve tarafsızdır’
Başkandan ziyaret
Başkandan ziyaret
'iYi Ki VARSINIZ'
'iYi Ki VARSINIZ'
Polisleri unutmadı
Polisleri unutmadı
Esnaf ziyareti
Esnaf ziyareti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim