ilk iftar gerçekleşti

iftar programının ilkine Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, idare ekibi ve çalışanların aileleri katıldı. Samimi ve sıcak bir ortamda misafirler oruçlarını dualar ile açtı. Şehir Hastanesi olarak kocaman bir aile olduklarını belirten Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, “Bizim şu an en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmadır. Malumunuz 2 yıldan beri pandemi sürecinden dolayı beraber rahat rahat bir oruç tutamadık, iftar açamadık, teravihlere gidemedik. Elhamdülillah devletimizin gücü sayesinde vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 70'ine aşı yapıldı. Bu aşı ile birlikte çok şükür hep birlikte bu sıkıntısız günlere geldik. Eğer bugün birlikte iftar yapabiliyorsak, teravih namazlarına gidebiliyorsak, yüz yüze konuşabiliyorsak büyüklerimizi ziyaret edebiliyorsak bu önce Allah’ın, sonra da devletimizin sayesinde olmuştur. Onun için bugünlerin kıymetini bilmemiz lazım. Yüce Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin afiyet olsun" dedi.