ilk iftar başkandan

Meydana kurulan iftar çadırında her gün bir hayırseverin desteği ile iftar yemeği verilecek. Ramazan ayının ilk günü Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci tarafından verilecek 500 kişilik iftar yemeğine yoğun katılım olması bekleniyor. Ramazan ayı boyunca Şakir Efendi Şehir Meydanında ilçe halkına hizmet verecek olan iftar çadırlarının kurulumu tamamlandı. Bir ay boyunca dileyen tüm vatandaşların iftar çadırında iftarını açabilecek.

Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren paylaşma ayı olduğunu bildiren Ekinci, “Ramazan ayında dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirmek ve imkânı olmayan vatandaşlarımızın faydalanması için 500 kişinin rahatlıkla iftar yapabileceği iftar çadırlarımızı Şakir Efendi Şehir Meydanında hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. İlçemizde ki yardımlaşma ve dayanışma kültürünü arttırmak için bir ay boyunca misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp, vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı olan Ramazan ayının ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, vatandaşlarımızı iftar soframıza bekliyorum” dedi.