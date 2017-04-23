ilk günkü heyecanla!

Vali Yurtnaç mesajında şunları söyledi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi hissiyatımla kutluyorum.

Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla İstiklal Harbi veren aziz milletimiz, tüm imkansız şartlara rağmen bağımsızlığımızın nişanesi ve milli iradenin tecelli ettiği mekan olarak kurduğu meclis ile tüm dünyaya özgürlüğe ve demokrasiye olan inancını göstermiştir. O gün dost düşman herkese gösterilen bu sağlam irade 15 Temmuz'da ilk günkü heyecanıyla tekrar ortaya konmuştur. Artık Meclis ve demokrasimiz üzerindeki vesayet odakları tam anlamıyla bertaraf edilmiştir.

Gönül rahatlığı ile şunu ifade edebiliriz ki çocuklarımız, artık daha büyük ve güçlü bir Türkiye'de yaşayacaklar.

Biz sadece çocuklarımız için değil komşu ve akraba bölgelerdeki ve tüm dünyadaki çocuklarımız için aşkla çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu itibarla bu güne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında memleket ve millet için emek verenleri şükranla anıyor ve tüm çocuklarımızın dünya üzerinde tek olan bu anlamlı bayramını tebrik ediyorum.