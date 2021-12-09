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iLK DERS VALi BEYDEN

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) 27’inci eğitim dönemi düzenlenen törenle ile başlarken, okulda ilk dersi Yozgat Valisi Ziya Polat verdi.

09 Aralık 2021 Perşembe 00:00
iLK DERS VALi BEYDEN

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törende, öğrencilerden Zeynep Arslan,  Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. POMEM’e hazırlanırken, gelirken ve mülakatta yaşadığı heyecanı anlatan Arslan, şimdi polis olacağı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Daha sonra söz olan Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, Türkiye’nin dört bir yanında Yozgat’a polis olabilmek için gelen genç öğrencilerin heyecanlarını anladığını vurgulayarak bir polisin nasıl olması gerektiğini anlattı. Kişi de 27’inci eğitim döneminde 812 polis adayının 8 ay eğitim göreceğini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Yozgat Valisi Ziya Polat öğrencilerin ilk dersini verdi. Vali Polat, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi. Polis adaylarına seslenen Polat, ‘’Öncelikle giydiğiniz üniformaya saygınız olacak ve çok seveceksiniz. Bu üniforma için gerektiğinde sizden öncekiler gibi toprağa düşmeyi şehit olmayı, o imanı, o inancı içinizde yaşayacaksınız ve yaşatacaksınız. Bu millete hizmet yolunda her zaman en önde devletin sahadaki bireyleri olarak vatandaşla birebir ilişki içerisinde olan kardeşlerimiz olarak bu millete sevdalı olacaksınız, bu devlete sevdalı olacaksınız’’ dedi. Göreve başladıklarında vatandaşla iç içe olacaklarını dile getiren Polat, vatandaşa suçlu olarak bakmamalarını, vatandaşın bizim ağabeyimiz, komşumuz, büyüklerimiz olarak bakılması gerektiğini belirtti. Bu toplumun her kesimine yakın olmak zorunda olduklarının altını çizen Vali Polat, ‘’Devletin emrinde milletin hizmetinde olacağız, devletin dışında hiçbir kişi ve gruptan emir almayacağız. İnşallah buradan çok iyi bir şekilde mezun olup devlete hizmet etmeye devam edeceksiniz’’ diye konuştu. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer katıldı. •İhsan Çelikkaya•

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