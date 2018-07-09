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İlk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hemşehrimiz Fuat Oktay oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu listesini belirledi. Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay oldu.

İlk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hemşehrimiz Fuat Oktay oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu listesini belirledi. Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay oldu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:04
1006 Okunma
İlk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hemşehrimiz Fuat Oktay oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu listesini belirledi. Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay oldu.

FUAT OKTAY KİMDİR?

1964 Yozgat Çekerek doğumlu. 2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016’ya kadar AFAD Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirilen Oktay, halen bu görevdeydi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın göreve gelmesiyle Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirilen Fuat Oktay daha önce THY'de üst düzey görevlerde bulundu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevini yürüttü.

Oktay, 65. Hükümet döneminde çıkarılan 80 kanun, TBMM'ye sunulan 212 kanun tasarısı, 347 milletlerarası antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun, 31 kanun hükmünde kararname, 6 tüzük, 74 Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelik, 2 bin 846 Bakanlar Kurulu kararı, 2 bin 902 yönetmelik, bin 982 tebliğ ve 43 Başbakanlık Genelgesine katkı sundu.

Kurum içi ve kurum dışında 344 toplantıya katılan, 23 yerli ve yabancı heyet ağırlayan Oktay, 15 Milli Güvenlik Kurulu, 5 Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve 63 Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Oktay, 16 Müsteşarlar Toplantısı'na da başkanlık etti.

Son Güncelleme: 10.07.2018 09:36
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı YardımcısıFuatoktayFuat Oktay
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