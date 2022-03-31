İLK BELEDiYE YOZGAT OLDU

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, ‘E-Belediye Bilgi Sistemi’ Projesi lansmanı Yozgat Valiliği konferans salonunda gerçekleşti. Lansmana Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Vekili Volkan Barış Göçmez, İlçe ve Belde Belediye Başkanları katıldı. Lansmanda E-Belediye Bilgi Sistemi Projesi’ tanıtıldı. Bilgi Teknolojiler Genel Bakanlığı tarafından geliştirilen sistem, birçok verilerin işlenmesi ve korunmasına olanak sağlayacak. Belediye Başkanı Celal Köse, bu sisteme geçeceklerini ilan ettiklerinde önlerini kesmeye çalıştıklarını söyledi. Sistemin başarısız olması için birçok şeyin denendiğine vurgu yapan Köse, ‘’Biz bilgilerin devlette olmasına inanıyorduk, biz de devletimize sığındık E-Belediye, sistemine geçtik, sisteme geçiş dönemimiz çok sancılı oldu. Bu sisteme geçerek şirketlere para ödemekten kurtulduk, vatandaşlarımızın bize emanet ettiği bilgilerin güvenliği konusundaki endişelerinden kurtulduk. Sistemimiz de bir sıkıntı olunca hemen ulaşıyoruz ve sisteme bağlanarak saniyeler için de çözüyorlar. Bu sisteme Türkiye de ilk biz geçtik ve birçok başka belediyelere örnek olduk. Biz devletçi bir coğrafya da yaşıyoruz 40’a yaklaşık E-Belediye modülü kullanıyoruz’’ dedi.

HIZLI VE GÜVENİLİR

Bu tür hizmetlerin özel kuruluşlar tarafından ücret karşılığı yapıldığının altını çizen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Türkiye’nin bu sisteme geçmiş olan belediyelerin sisteme ücret ödemeyeceğini anlattı. Yozgat Belediyesi bu sistemi ilk kullanmaya ve Türkiye’nin birçok Belediyesine örnek olduğunu belirten Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Vekili Volkan Barış Göçmez ise “Yapılan sistem birçok bakanlıkla beraber çalışarak kontrol edilmekte ve geliştirilmeye devam etmekte. Bu sistemi ülkemizin birçok büyük belediyesine, belediyelere sağlıyoruz, önceden özel kurumlar bu sistemi ücretli sunarken biz bu yola baş koyup yaptık, şuan birçok belediyemiz sistemimizi ücretsiz olarak kullanmakta. Birçok belediye şuan bu sisteme geçmek için resmi talepte bulunup, sıralarını beklemekte. Sistemin kullanımı için, yüz yüze ve uzaktan olarak eğitimler veriyoruz. Mevduat uygun olursa ilerde bu sistem bütün belediyeler için mecburi olacaktır’’ diye konuştu

BİZ BU İŞİ YAPARIZ

Yozgat Valisi Ziya Polat ise programda yaptığı konuşmada bu sisteme geçen ilk belediye iken bu sistemi öğrenen ilk belediye olduklarını da söyledi. Sistemin avantajlarından birinin ücretsiz olmasına vurgu yapan Vali Polat, ‘’Diğer avantajları ise bilgiler Devlette, sistemin teknik kontrolü ve desteği çağrılmaya yardım etmeye hazır, hızlı ve verimli olmasıdır. Vatandaşımıza hizmeti en etkin, en verimli şekilde sunmak olduğuna göre biz bu işi yaparız’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü personeli tarafından katılımcılara ‘E–Belediye Bilgi Sistemi’ hakkında bilgi verildi. Daha sonra katılımcılar ile soru cevap bölümüne geçildi. •Osman Tolga Yılmaz•