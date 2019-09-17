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İlk bayan atandı

YOZGAT İl Müftülüğüne ilk bayan Müftü Yardımcısı atandı.

İlk bayan atandı

YOZGAT İl Müftülüğüne ilk bayan Müftü Yardımcısı atandı.

17 Eylül 2019 Salı 00:00
İlk bayan atandı

Kırşehir İl Müftülüğü Eğitim Uzmanlığı görevinden Yozgat Müftü Yardımcılığı görevine atanan Aybala Tuğba Yurtlu görevine başladı.
İl Müftüsü Salih Sezik, Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Ömer Uzuner, İl Müftü Yardımcıları Süleyman Eroğlu ve İsmail Karadavut, İl Müftü Yardımcılığı görevine yeni atanan Aybala Tuğba Yurtlu’yu makamında ziyaret etti.
İl Müftüsü Salih Sezik, Yurtlu’ya yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti. Yozgat’a bir bayan müftü yardımcısının atanmasının bayanlara yönelik hizmet açısından Yozgat için iyi bir fırsat olduğunu dile getiren Sezik, “Bayan il müftü yardımcımızın göreve başlaması ile hanımlara yönelik olan Kur'an kurslarımızdaki öğrencilere, KYK ve Diyanet Yurdumuzda bulunan kız öğrencilerimize yönelik yapılan dini ve kültürel faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Cenabı Hak yeni göreve başlayan hocamıza güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin” dedi.
Yozgat’ta görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Yurtlu da Müftü Sezik ve kurum personellerine teşekkür etti.

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