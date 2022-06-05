ilk bağış kabul edildi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vatandaşların kurban bağışlarını Diyanet Vakfı güvencesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla kardeşlik için yola çıkıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2022 yılı Vekaletle Kurban Organizasyonunun ilk bağışını kabul ettiklerini dile getiren İlçe Müftüsü Atıf Akşit, “Boğazlıyan İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile kurbanlarını vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşların bilgilendirilmeleri ve onların ilgili banka şubelerine kurban bağışı ücretlerini yatırmalarına yardımcı olmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda bilgilendirmelerimizi yapacağız. Vatandaşlarımız kurbanlarını ister İlçe Müftülüğümüze gelerek isterlerse de ilgili banka şubelerinden kendileri yapabilirler. Ayrıca, vekâlet yoluyla kurban kestirecek vatandaşların kurban bedellerini yine internet adresimiz olan bagis.tdv.org.tr adresinden de kendileri yapabileceklerdir" diye konuştu.

Muhammed Üstüntaş

