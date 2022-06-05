Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

ilk bağış kabul edildi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2022 yılı Vekaletle Kurban Organizasyonunun ilk bağışı kabul edildi.

05 Haziran 2022 Pazar 00:41
ilk bağış kabul edildi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vatandaşların kurban bağışlarını Diyanet Vakfı güvencesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla kardeşlik için yola çıkıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2022 yılı Vekaletle Kurban Organizasyonunun ilk bağışını kabul ettiklerini dile getiren İlçe Müftüsü Atıf Akşit, “Boğazlıyan İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile kurbanlarını vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşların bilgilendirilmeleri ve onların ilgili banka şubelerine kurban bağışı ücretlerini yatırmalarına yardımcı olmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda bilgilendirmelerimizi yapacağız.  Vatandaşlarımız kurbanlarını ister İlçe Müftülüğümüze gelerek isterlerse de  ilgili banka şubelerinden kendileri yapabilirler. Ayrıca, vekâlet yoluyla kurban kestirecek vatandaşların kurban bedellerini yine internet adresimiz olan bagis.tdv.org.tr adresinden de kendileri yapabileceklerdir" diye konuştu.
Muhammed Üstüntaş
 

Anahtar Kelimeler:
Ilk Bağış Kabul Edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MERKEZ VE KREŞ FESHEDİLDİ
MERKEZ VE KREŞ FESHEDİLDİ
YOBİS’TEN ÇEŞKA TURU
YOBİS’TEN ÇEŞKA TURU
Vatandaşlarla buluştu
Vatandaşlarla buluştu
Yılsonu sergisi
Yılsonu sergisi
Kuru peyzaj çalışması
Kuru peyzaj çalışması
Çalışmaları yerinde inceledi
Çalışmaları yerinde inceledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim