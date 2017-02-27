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İlk anjiyo yapıldı

27 Şubat 2017 Pazartesi 06:00
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Yozgat Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Yozgat Şehir Hastanesinde ilk anjiyo başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

İlk anjiyo yapıldı
Kardiyoloji Uzmanları Dr. Samet Yılmaz ve Dr. Ufuk Tan Yılmaz tarafından gerçekleştirilen anjiyo Yozgatlılar için de umut oldu. Yozgat Şehir Hastanesi’ne göğüs ağrısı şikâyeti ile kardiyoloji polikliniğine başvuran Fevzi Açıkgöz, Yozgat Şehir Hastanesi’nde gerçekleşen ilk anjiyo hastası oldu.  İlk gerçekleştirilen anjiyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve hastanın durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu belirten Uzm. Dr. Samet Yılmaz ve Uzm. Dr. Ufuk Tan Bayram anjiyo tedavilerinin burada yapılacağını ve kalp hastaları için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdiler.
Anjiyo sonrası kliniğe alınan hastayı ziyaret eden Hastane Yöneticisi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, hastaya geçmiş olsun dileklerini belirtirken açıklamasında; “ Yozgat Şehir Hastanesinde ilk anjiyo yapılması bizim için gurur verici. Yozgat’ta anjiyo nedeniyle yapılan sevkler büyük bir oranda azalacak” dedi.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada ise, sağlık tesislerine başvuran hastalara her türlü sağlık hizmetini vermeyi hedeflediklerini belirtti. Anjiyografi ünitesinin kurulması ile birlikte çevre illere anjiyo yaptırmak için sağlık tesislerinden il dışına yapılan sevklerin de büyük bir oranda azalacağını dile getiren Kurca “Anjiyografi ünitesinin ilimiz ve hepimiz için hayırlı olmasını dilerim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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