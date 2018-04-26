İlk aday MHP’den

Yozgat’ta 24 Haziran tarihinde yapılacak genel seçimler öncesi, partiler aday adaylık başvurularını genel merkezleri vasıtasıyla kabul etmeye başladı. Milletvekili olmak isteyen isimlerin bir kısmı başvurularını gerçekleştirirken, bir kısmı da partilerinin genel başkanlarından süreçle ilgili gelecek talimat ve yol haritasını beklemeye koyuldu. Özellikle AK Parti cephesinde, genel merkezin bazı bürokrat, il başkanlığı ve belediye başkanlığı görevi yürüten isimlere ‘yerinizde kalın’ talimatı verebileceği kulislerde konuşulmaya başlandı. MHP’de ise Hasan Hüseyin Arslan, dün partisinde düzenlediği toplantı ile aday adaylığını ilan etti. Toplantı öncesi konuşan MHP Yozgat İl Başkan Yardımcısı Ferhat Altan, seçimlerin Yozgat’a ve Türkiye’ye hayır getirmesini temenni etti. MHP’ye her dönem olduğu gibi bu dönemde teveccühün ve ilginin yoğun olduğunu ifade ederek, aday adaylığını ilan eden Hasan Hüseyin Arslan’a başarı diledi.

Başkan Yardımcısı Altan, “Yıllardır hareketimizin içerisinde yer alan, ülkücü kardeşimiz Hasan Hüseyin Arslan aday adaylığını ilan etti. Süreci başlatmış olduk. Hayırlı olsun” dedi.

Hasan Hüseyin Arslan ise yıllardır ülkücü camia içerisinde yer aldığını, Yozgat’ta SGK’da memur olarak devlete hizmet ederken istifasını vererek, milletvekili aday adayı olduğunu söyledi. Hasan Hüseyin Arslan, “Geçmişte de Yerköy’de üç hilalli belediye zamanında müdürlük görevi üstlenmiştim. Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev aldım. Şimdi ise devletim, milletim ve vilayetime hizmet için aday adaylığımı açıklıyorum” şeklinde konuştu.

Haber: Mustafa TEKER

