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İlim Yayma’da Nurdoğan dönemi

İLİM Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısında Nurullah Nurdoğan başkanlığına seçildi.

29 Mart 2021 Pazartesi 00:59
İlim Yayma’da Nurdoğan dönemi

Yurt binasında gerçekleştirilen genel kurula Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Memur-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Hizmet-İş Sendikası Başkanı Ferman Zararsız, STK başkanları, cemiyet üyeleri ve davetliler katıldı. Genel kurulu yönetmek üzere Cahit Bekir Kayhan, Ferman Zararsız ve Şükrü Yalman divan heyetine seçildi. Faaliyet Raporu okunması ve ibrası, Mali Raporun okunması ve ibrası, Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası, Muhammen/Tahmini bütçenin okunması ve müzakeresi, Yönetim Kurulunun Genel Kuruldan yetki taleplerinin müzakeresi, Şube organlarının seçimi gerçekleştirildi. İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi Başkanlığına seçilen Nurullah Nurdoğan, amaçlarının ülkenin kalkınmasına yararlı ilmi, ahlaki, içtimai, sınai bilgileri yaymak, milli ve manevi kültürel değerleri benimseyen bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak, bu doğrultuda çalışmalar yapmak olduğunu kaydetti. Nurdoğan, kamu yararına çalışan dernek statüsünde olduklarına dikkat çekerek, yurt hizmetleri kapsamında 49 yıllığına bedelsiz tahsis edilen yurtta yerli ve yabancı 135 öğrenciye hizmet verildiğini, ayrıca eğitim ve kültür merkezinin yakın zamanda eksiklerinin tamamlanarak, faaliyetlerine başlayacağını ifade etti. Nurdoğan, öğrenciler için devlet tarafından barınma ve gıda yardımı yapıldığını hatırlatarak, iktisadi işletme olarak hizmet verildiğini kaydetti. İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu Nurullah Nurdoğan başkanlığında, Yusuf Yazıcı, Ali Cansever, Bilal Keskin, Şükrü Yalman, Cahit Bekir Kayhan ve Recep Şahingöz’den oluştu.  

Anahtar Kelimeler:
İlim Yayma’da Nurdoğan Dönemi
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