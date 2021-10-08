İlim Yayma Cemiyeti kendini tanıttı

Kamu yararına çalışan Türkiye’nin en köklü Sivil Toplum Kuruluşunun İlim Yayma Cemiyeti olduğunu söyleyen Nurdoğan, 70 yıl önce kurulan cemiyetlerinin ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da eğitim ve sosyal alanda önemli çalışmalar yaptığını ifade etti. Yurt hizmetleri kapsamında 49 yıllığına bedelsiz tahsis edilen yurtta yerli ve yabancı 135 öğrenciye hizmet verildiğini anlatan Nurdoğan, ayrıca eğitim ve kültür merkezinin yakın zamanda eksiklerinin tamamlanarak, faaliyetlerine başlayacağının altını çizdi. Öğrenciler için devlet tarafından barınma ve gıda yardımı yapıldığını, iktisadi işletme olarak hizmet verildiğini belirten Nuroğan, İlim Yayma Cemiyeti olarak birçok alanda faaliyet düzenlediklerine dikkat çekti. Özellikle yaz kurslarında öğrencilere yönelik etkinlikler yaptıklarına da dikkat çeken Nurdoğan, ‘’Yozgat İlim Yayma Cemiyeti’nde yaz kursları kapsamında öğrencilere Kur’an-ı Kerim, Hadis, Siyer, Fıkıh, ebru dersleri verilirken, sosyal ve kültürel faaliyetlerde gerçekleştiriyoruz. Gençler için nezih bir ortam hazırladık. Gençlik Spor Bakanlığının desteğiyle kitap kafe projesinde son aşamaya geldik’’ dedi.