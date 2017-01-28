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İlgi odağı olduk

28 Ocak 2017 Cumartesi 05:47
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Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT; 21. kez kapılarını açtı. Fuara ilçelerin de katılımı ile renkli stantları ile katkıda bulunan Yozgat, ilgi odağı oldu.

İlgi odağı olduk
Fuarın açılışınıKültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı,İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb D. Rifai gerçekleştirdi.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, belediye başkanları, bürokratlar, işadamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Yozgatlılar fuara katılarak birlik ve beraberlik örneği sergilediler.
Yozgat'a özgü yöresel ürünlerin, tanıtım materyalleri ve yiyeceklerin ön planda olduğu fuarda tarihi Saat Kulesi, Roma Hamamı, Aydıncık 15 Temmuz Anıtı gibi figürler Yozgat'ın dikkat çeken materyalleri arasında yer aldı.
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