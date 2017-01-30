İlgi odağı oldu

Yozgatlı ünlü sanatçı burada verdiği mini konserle de fuarın ilgi odağını Yozgat standı yaptı.

Sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Ben Yoruldum Hayat’ adlı eseriyle gönüllerde taht kuran ve şarkısıyla aynı adı taşıyan bir albümle de sevenleriyle buluşan Mümin Sarıkaya, İstanbul’da, Yozgat’ı yalnız bırakmadı.

İstanbul EMİTT Fuarı’nda Yozgat standına konuk olan Sarıkaya, burada mini bir konser verdi.

Mümin Sarıkaya’nın konserine çok sayıda vatandaş ilgi gösterirken, diğer illerin standındaki vatandaşlarda Yozgat standı önünde bir araya geldi.

Konserin ardından ünlü sanatçı hayranlarıyla bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.