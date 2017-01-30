Ana SayfaGüncel

İlgi odağı oldu

30 Ocak 2017 Pazartesi 06:01
Bu haber 16 kez okundu

Yozgat’ın yetiştirmiş olduğu ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya, İstanbul’da düzenlenen EMİTT Fuarı’na katılarak Yozgat standını ziyaret etti.

İlgi odağı oldu
Yozgatlı ünlü sanatçı burada verdiği mini konserle de fuarın ilgi odağını Yozgat standı yaptı.
Sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Ben Yoruldum Hayat’ adlı eseriyle gönüllerde taht kuran ve şarkısıyla aynı adı taşıyan bir albümle de sevenleriyle buluşan Mümin Sarıkaya, İstanbul’da, Yozgat’ı yalnız bırakmadı.
İstanbul EMİTT Fuarı’nda Yozgat standına konuk olan Sarıkaya, burada mini bir konser verdi.
Mümin Sarıkaya’nın konserine çok sayıda vatandaş ilgi gösterirken, diğer illerin standındaki vatandaşlarda Yozgat standı önünde bir araya geldi.
Konserin ardından ünlü sanatçı hayranlarıyla bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim