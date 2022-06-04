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ilgi gösterilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu’nu TBMM gündemine taşıyarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan ilgi göstermesini talep etti.

04 Haziran 2022 Cumartesi 00:50
ilgi gösterilmeli

Keven, “Yozgat Aydıncık ilçemize bağlı Kazankaya köyünde bulunan Kazankaya Kanyonu doğal mirasımız olarak ziyaretçilerini beklemektedir. Kazankaya Kanyonu, höyükleri, yaylaları, ormanları ve piknik alanlarıyla önemli bir alternatif turizm potansiyeline sahiptir. Ancak Kazankaya Kanyonu'nun ekoturizme kazandırılması için hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de Orman Genel Müdürlüğü buraya uygun bir proje geliştirmelidir. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy vermiş olduğum soru önergemi bir cümleyle geçiştirerek ‘Proje çalışmaları devam etmektedir’ demiş ve somut bir bilgi vermemiştir. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ersoy'u Kazankaya Kanyonu'na davet ediyorum. Daha önce Sarıkaya Roma Hamamı'na davet etmiştim ancak bir cevap alamadım. Umarım Yozgat'ta bulunan tarihî, turistik ve doğal güzelliklerimize gerekli ilgiyi gösterir diye düşünüyorum” dedi.
Haber Merkezi

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