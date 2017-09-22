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İletişim semineri

Yozgat Müftülüğü, din görevlilerine yönelik düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında, eğitimci yazar Yusuf Yeşilkaya tarafından ‘etkili iletişim metotları’ konulu seminer verildi. 

İletişim semineri

Yozgat Müftülüğü, din görevlilerine yönelik düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında, eğitimci yazar Yusuf Yeşilkaya tarafından ‘etkili iletişim metotları’ konulu seminer verildi. 

22 Eylül 2017 Cuma 20:32
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İletişim semineri

Yeşilkaya, insanların hangi dünyaya kulak kesmişlerse, diğerlerine sağır kaldıklarını vurgu yaparak, ‘’Sağlıklı bir iletişim kurmak istiyorsak, insanları olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. İnsanlar, hasetlik duygusundan uzaklaşarak, hoşgörüye hakim olması için gayret etmeleri gerekmektedir’’ dedi.
İnsanlara ulaştırılacak mesajların yüzde 3’ünün sözlü, geriye kalan yüzde 97’lik kısmını da ses-beden dili ile olduğuna vurgu yapan Yeşilkaya, ‘’İnsanlarla iletişim metotlarından bir tanesi de, insanların anlayacağı dilden konuşmaktır. Bu çoğu engellerin aşılmasında bir anahtar görevi yapmaktadır’’ diye konuştu.
 

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