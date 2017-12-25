İletişim anlatıldı

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç Dr. Sefer Kalaman, Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Rifat Becerikli, Kişilerarası İletişim Halkla İlişkiler öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Şule Karadağ, seminere konuşmacı olarak katıldı. Seminerde, günümüzde artan aile içi iletişimin azalması, teknolojiye olan bağlılığın artması, anne-babaların çocuklarıyla nasıl iletişim kurmaları gerektiği gibi konular ele alındı.