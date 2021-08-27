iLERi YAZDI, VEKiL iLGiLENDi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Yozgat Merkez Mutafoğlu Mahallesi 2. Mıntıkada inşası devan eden 643 konut ile yeni bir mahalle inşa edilmeye çalışılırken, projede bulunmayan ve İleri gazetesi tarafından gündeme taşınan okul binası ile ilgili girişimlere başlanıldı.

Yozgat-Ankara karayolu güzergahında yer alan 643 TOKİ konutları projesinden yararlanan vatandaşlar, bölgede herhangi bir okulun bulunmadığı gibi, proje içerisinde de okul binasının olmadığını dile getirip, soruna çözüm talebinde bulundu. TOKİ Tarafından yapılan açıklama metinlerinde de okul binasına yer verilmedi. Açıklamada, ‘’Yozgat İli Merkez İlçesi Mutafoğlu 2 Mıntıka Mahallesi 643 Konut, Ticaret Merkezi ve Cami İnşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işi’’ ifadesi kullanılırken, okul ile ilgili herhangi bir ifade bulunmadığına dikkat çekildi. Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda inşaat bölgesinde incelemelerde bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, sorunun çözümleneceğini bildirdi. Başer, ‘’Milli Eğitim’den talep yazılarını almıştık. TOKİ ile de görüştük, yakın bir tarih içerisinde bir protokol yapacağız. Vali ve ilgili birimlerle görüşüp burayı da neticeye kavuşturmak istiyoruz. Burada bir okul şart. Zaten TOKİ standartlarında 500’ün üzerinde olan yerlerde normalde bir okul inşaatı projesi yapması lazımmış, burada bir eksiklik olmuş. Yozgat’ın işi hep böyle sonradan düzeltmeye çalışıyoruz. Onu da düzelteceğiz’’ ifadelerini kullandı.

YATIRIMLARA DEVAM

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat il Merkezdeki TOKİ inşaatının kabasının tamamlandığını fiziki gerçekleştirmenin yüzde 52 seviyesine geldiğini bildirdi. Başer, 13 Mart 2022 tarihinde konutların bitmesi gerektiğini, önümüzdeki yıl içerisinde de hak sahiplerine tesliminin yapılacağını anlattı. Başer, ‘’Yozgat merkez dışında Sorgun ilçemizin Doğankent Beldesinde 95 konut, Çandır ilçemizde 110 konut, Aydıncık ilçemizde 112, Saraykent ilçemizde 158 konutun inşaatları da devam ediyor. Toplamda binin üzerinde TOKİ marifetiyle Yozgat genelinde inşaatlarımız var. Ama bunun haricinde de ihalesi yapılmış olan Sorgun’da 301 konut ile hükümet konağı binası inşaatı devam ediyor. Millet Bahçesi ihalesi yapıldı. Yozgat Merkezin Millet Bahçesi ihalesi yakın bir tarihte yapılmış olacak. Dolayısıyla Yozgat Merkez ve İlçelerinde 4 tane Millet Bahçesi inşaatı bu sene itibari ile başlamış ve bir kısmı bitmiş olacak’’ diye konuştu.