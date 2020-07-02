İldeki tek itfaiye aracı!

SORGUN Belediyesi ile birlikte Yerköy Belediyesi itfaiye araçlarının Yozgat’ta çıkan yangına müdahale ederek, söndürmelerinin ardından yaşanan tartışmalar devam ediyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, yüksek katlara müdahale edecek tek itfaiye aracının kendilerinde bulunmasının şans olduğun söyledi.

Başkan Etkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Vilayetimizde meydana gelen maddi hasarlı yangına biz de personelimizle ve yüksek katlara müdahale edebilen ildeki tek itfaiye aracımızla müdahale ettik. Çok şükür yangın yan binalara sıçramadan ve can kaybı olmadan kontrol altına alındı. Ancak çok katlı iki binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Bu vahim olay bize itfaiye teşkilatının ve araçlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu’’ dedi.

Başkan Ekinci, çok katlı binalara müdahale edebilen itfaiye aracını kazandıran kendilerinden önceki yönetime teşekkür etti. Ekinci, ‘’Yangını kontrol altına alan belediye personelimize ayrıca teşekkür ediyorum. Merkez ve ilçeleriyle Yozgat Vilayeti olarak kendi yaralarımızı kendimiz saracağız. Yangından olumsuz etkilenen Yozgatlı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah cümlemizi bu tür afetlerden korusun’’ ifadelerini kullandı.