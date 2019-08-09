İLÇELERE BiYOGAZ TESiSi

Çandır ilçesinde yaklaşık 40 bin metrekarelik alan üzerinde biyogaz tesisi kurulmasına yönelik başlatılan çalışmalar doğrultusunda hazırlanan ÇED raporu onaylandı. Altek Çevre ve Enerji Sanayi ve Ticaret şirketi tarafından kurulacak Çandır Biyogaz ve Kompost Tesisinin yatırım tutarının yaklaşık 10 milyon lira olması bekleniyor. Proje kapsamında bölgedeki kesimhane atıkları, kaynağında ayrı toplanmış belediye atıkları, büyükbaş hayvan dışkıları, tavuk dışkıları toplanarak işlenecek. Günde yaklaşık 256 ton atık kabul edecek tesiste elektrik ve kompost üretileceği kaydedildi. Boğazlıyan ilçesinin Ovakent Beldesi’nde ise 2016 yılında projelendirilen tesisin yüzde 85’lik kısmı tamamlandı. Maviiz Çevre ve Enerji tarafından, Ovakent Beldesi Camikebir Mahallesinde 16 bin 276 metrekarelik alanda Biyogaz Santrali ve Kompost Tesisi kuruluyor. Günlük 40 ton büyük, 40 ton küçükbaş hayvan dışkısı, 10 ton kesimhane atığı olmak üzere toplam günlük 90 ton hayvansal atık tesisi yapıldı. Bununla birlikte 10 ton Pazar Hal Atığı, 10 ton Patates atığı, 10 ton şeker Pancarı Atığı, 5 ton Arıtma Çamuru kullanım tesisi inşa ediliyor. Tesislerin proje maliyetinin yaklaşık 9 milyon 998 bin lira olduğu bildirildi.