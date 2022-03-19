ilçelerde programlar düzenlendi

AKDAĞMADENİ

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde, ‘Bir yanımız hep Çanakkale’ denilerek 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle programı düzenlendi. Akdağmadeni Belediye Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan programa Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Uzman Dr. Nezih Yalçın, Cumhuriyet Savcısı Ali Erhan Özkaya, Garnizon Komutanı Asteğmen Mehmet Emre Koç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ertuğrul Yılmaz, Jandarma Komutanı Tarık Lök, İlçe Müftüsü Ali Tuna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İlçe Daire Amirleri, İlçe Siyasi Parti Temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Program, Belediye Konferans Salonu’nda, Şehit Hasan Hüseyin Özdemir Anadolu İmam Hatip, Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrenciler tarafından hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı ile devam etti. AYDINCIK

Yozgat’ın Aydıncık İlçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yıldönümü sebebiyle anma programı düzenlendi. 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107’inci Yıldönümü Programı, Atatürk Anıtına, Kaymakam Mustafa Turan’ın çelenk sunumuyla başladı. Ardından Şehitlik ziyareti yapılarak, Şehitlikte Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi. Anma Programı, 75.Yıl Aydıncık Öğretmenevi Şehit Mustafa Üngör Konferans salonunda, Şehit Ali Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti. Program şehit yakınlarına ve gazilere yemek ikramının ardından sona erdi.

BOĞAZLIYAN

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’mizin 107’inci yıl dönümünde nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu tarafından Boğazlıyan Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde hazırlanan program sahnelendi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen çocuklarımıza ve onların başarılarında büyük emeği olan eğitimcilerimize teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

ÇANDIR

Yozgat’ın Çandır İlçesinde, yapılan etkinliklerle 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanarak, şehitleri anıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Hükümet Konağı Konferans Salonu’ndaki etkinlikler ile devam etti. Programa, Kaymakam Tugay Cingirt, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün ve ilçe kurum amirleri katıldı.

ÇAYIRALAN

Yozgat’ın Çayıralan İlçesinde, Çanakkale Zaferinin 107’inci yıldönümü nedeniyle hazırlanan progaram Atatürk Anıtına, Kaymakamlık Makamı ve Çayıralan Belediye Başkanlığı Çelenklerinin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Çayıralan Kapalı Spor Salonu’nda devam eden programda öğrenciler tarafından şiirler okunarak, ‘Çanakkale Zaferi’ konulu koro ve tiyatro gösterileri sahnelendi. Spor salonundaki programdan sonra İlçe Mezarlığında bulunan şehitlern kabirleri ziyaret edilerek tüm Şehitlerimizin ruhu için Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. Programa Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Vekili Ercan Aktaş, Cumhuriyet Savcısı Ata Ömer Türkdönmez, İlçe Daire Amirleri, İlçe Siyasi Parti Temsilcileri, Şehit yakınları, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

ÇEKEREK

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Günü Programı düzenlendi. Program, Çekerek Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Programa, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, İlçe Garnizon Komutanı Per. Ast. İsmail Çankaya, İlçe Belediye Başkan Vekili Ercan Çetin, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Program, Hükümet Konağı Konferans Salonu’nda Çekerek Şehit Kazım Şahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından günün anlamını içeren programı sunmasıyla devam etti. Daha sonra ilçede bulunan şehit mezarları ziyaret edilerek, Kuran’ı Kerim okunup dualar edildi. Akabinde şehitlerin ve gazilerin onuruna şehit ailelerine ve gazilere yemek verildi.

KADIŞEHRİ

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107’inci yıldönümü ve Şehitleri Anma günü etkinliği kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı. Törene Kaymakam Yunus Polat, İlçe Belediye Başkanı İrfan Akın ve İlçe protokolü katıldı. Akabinde Şehit Jandarma Er Doğan Özpolat kabri başında anıldı.

SARIKAYA

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene, Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkan Av. Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Oral, daire amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yıldönümü ve Şehitler Günü Anma Programı kapsamında eşi Şefika Serin ile birlikte yemek programı düzenleyerek şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemekte, şehit yakınları ve gaziler ile sohbet ederek taleplerini alan Kaymakam Serin, ‘’Vatanımızın bekası, birlik ve beraberliği için hiç düşünmeden canını feda eden fedakârlığın ve kahramanlığın simgesi Âziz Şehitlerimizin emanetlerisiniz. Şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz onur kaynağımız ve toplumsal güvencelerimizdir. Bizler şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Bu vatan için canlarını feda eden şehit yakınlarımızın ve kahraman gazilerimizin sorunlarıyla ilgilenmek, dertlerine derman olmak hepimizin öncelikli görevimizdir’’ diye konuştu. Kaymakam Serin tüm misafirlere şehitler ve gaziler onuruna verilen yemeğe iştirak ettikleri için teşekkür ederek, şehit yakınları ve gazilere hediye takdiminde bulundu.

SARAYKENT

Yozgat’ın Saraykent İlçesinde, ‘107 Yıl Önce Şehit Kanlarıyla Yazılan Destanın Adı: Çanakkale Zaferi’ denilerek, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı düzenlendi. Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal’ın çelenk sunumuyla başlayan program, Şehit Mustafa Eser Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin düzenlemiş olduğu 18 Mart Çanakkale Ve Şehitleri Anma Günü Programına devam etti.

SORGUN

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Ardından Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programı sahnelendi. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Çanakkale’yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır’’ diye konuştu.

ŞEFAATLİ

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde, Kaymakam Muhammed Fatih Günlü ve Belediye Başkanı Müjdat Karaca, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Müjdat Karaca ve protokol üyeleri şehitlik ziyareti yaparak şehitlerimiz için dua ettiler.

ÇİÇEKDAĞI

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan anma programı sahnelendi. Anma programına Kaymakam Rabia Naçar, Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. •Sümeyye İlhan•

