İlçelerde Nevruz Bayramı

SARIKAYA

Sarıkaya ilçesinde, Nevruz Bayramı Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Düzenlenen programa Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Kocakaya, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Oral, ilçe protokolü, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. ‘Yeni Gün’ anlamına gelen Nevruz Bayram programı saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ile başladı. Program, sunuculuğunu yapan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Coşkun Uslu günün anlam ve önemi hakkında konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Nevruz’un geleneklerinden olan ve Ergenekon'dan çıkışı temsil eden demir dövme ile ateşten atlama töreni yapıldı. Nevruz ateşinden ilk olarak Kaymakam Samet Serin atladıktan sonra sırasıyla protokol üyeleri atladı. Ateş üzerinden atlamanın ardından Kaymakam Samet Serin ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel karşılıklı demir dövdü.

Kutlamaların ardından Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği Başkanlığı tarafından alanda bulunan vatandaşlara sıcak süt ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Serin, programı hazırlayan idarecileri, öğretmenleri, tebrik ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan ilçesinde, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı nedeniyle Fatih İlkokulunda kutlama programı düzenledi. Nevruz ateşinin yakılmasıyla başlayan kutlama programına Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Özalp, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Şenlik havasında geçen kutlamalar sonunda katılımcılara ikramlarda bulunulurken, baharı müjdeleyen nevruzun birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulunuldu.

Program örs üzerinde demir dövme geleneğinin yaşatılması ve yumurta tokuşturma yarışmaları ile devam etti. Program Fatih İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin şiirleri ve Halk Oyunları ile sona erdi.

ŞEFAATLİ

Şefaatli ilçesinde, Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesinde baharın başlangıcı ve Türklerin Ergenekon'dan çıktığı gün olan Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı. Kaymakam M. Fatih Günlü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz’ın katılımları gerçekleşen programda baharın gelişi kutlandı. Öğretmen ve öğrencilerimizin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Nevruz ateşi yakılarak üzerinde atlanıldı. Daha sonra örs üzerinde çekiçle demir dövme ve öğrenciler arası geleneksel yarışmalar yapıldı.