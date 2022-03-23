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ilçelerde değerlendirme

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ilçelerde yapmış olduğu değerlendirme toplantılarına devam ediyor.

23 Mart 2022 Çarşamba 00:07
ilçelerde değerlendirme

Sorgun ve Aydıncık ilçelerini ziyaret eden Yazıcı, okul müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı. Yazıcı, çalışmaları yerinde incelemek ve değerlendirmek üzere Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol ve Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ile bir araya geldi.  Değerlendirme toplantılarında ilçeler de yürütülen eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili ilçe milli eğitim müdürlerinden bilgi alan Yazıcı, sosyal medya etiği, ESER Projesi kapsamında yapılan çalışmalar, Anneler Okulda Projesi kapsamında yapılan çalışmalar, LGS ve YKS'ye hazırlık çalışmaları, öğrencilere yönelik psikolojik danışmanlık hizmetlerinin artırılması ve önleyici rehberlik olarak çalışmaların yürütülmesi, değerler eğitiminin pratik uygulamalarla davranışa dönüşecek şekilde uygulanması, veli eğitimlerinin tespit edilen sorun analizlerine yürütülmesi, dezavantajlı öğrencilere yönelik tüm bileşenler ve paydaşlar bağlamında özel çalışmalar yapılması, Şehit yakınlarının ve Gazilerin ziyaret edilmesi, kazanım izleme süreçlerinin etkinleştirilmesiyle ilgili çalışmalar hakkında görüştü. 


Toplantıda okul müdürleri ile fikir alış verinde bulunan Yazıcı, eğitime sağlamış oldukları katkılarından dolayı toplantıya katılan müdürlere teşekkür etti.

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