İlçelerde de anıldı

AKDAĞMADENİ: Yurt genelinde olduğu gibi Akdağmadeni ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş bir araya geldi. Program öncesi Mehtaran eşliğinde halk yürüyüşü yapıldı. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3. yıl dönümü dolayısıyla binlerce vatandaş meydanları Türk bayraklarıyla donattı. Program İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Programda Kaymakam Alp Eren Yılmaz ve Belediye Başkanı Nezih Yalçın konuşma yaptı. Kaymakam Yılmaz, 15 Temmuz şehidi Yasin Yılmaz’ın babasına Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

SARIKAYA: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları Sarıkaya ilçesi Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirildi. Kutlamalara Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Tuğba Çam, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sela okunarak başladı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Belediye Başkanı Açıkel ve Kaymakam Özcan günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptı. Program ilahi ve tasavvuf müziği sanatçısı Cengiz Çelikel konseri ile devam etti.

AYDINCIK: Aydıncık ilçesinde şehit yakınlarını ziyaretiyle başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, yoğun katılım ve büyük coşku içerisinde kutlandı. Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ilçe yöneticileriyle birlikte ziyaret ettiği şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Gece ise ilçe meydanında nöbet tutuldu.

YERKÖY: 15 Temmuz Şehitleri ile birlikte tüm Şehitleri anmak için Yerköy Halkı, Vatan Nöbeti için İstasyon Meydanı’nda toplandı. Hain darbe girişiminin 3. yılında düzenlenen programlarla aziz Şehitlerimiz rahmet, minnet, özlem ve dualarla yad edildi. İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirilen nöbette günün anlam ve önemini kapsayan konuşmalar yapıldı, semah gösterisinde bulunuldu.

KADIŞEHRİ: 15 Temmuz Demokrasi ve milli Birlik günü programını Kadışehri halkının coşkulu katılımı ile gerçekleştirildi. Şehitler rahmetle, gaziler şükranla yad edildi. Kadışehri ilçesinde meydanda düzenlenen etkinliğe kalabalık bir halk topluluğu katılırken, alan dışında da vatandaşlar sokaklara Türk Bayraklarıyla çıktı.

ŞEFAATLİ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Cumhuriyet Savcısı Şafak Uludağ, Hakim Birkan Fırat Afşar, kurum amirleri ve vatandaşların katılımları ile Hükümet Konağı önünde toplanıp, ilçe meydanına yürüdü. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Akabinde İlçe Müftüsü Abdullah Aksoy, dua etti. Günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapıldı.

