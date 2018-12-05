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İlçeler görüşüldü

YOZGAT İl Genel Meclisi Aralık ayı oturumunda ilçelere yapılan yatırımları görüştü. İl Genel Meclisi İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantı salonunda toplandı.

İlçeler görüşüldü

YOZGAT İl Genel Meclisi Aralık ayı oturumunda ilçelere yapılan yatırımları görüştü. İl Genel Meclisi İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantı salonunda toplandı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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İlçeler görüşüldü

İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında toplanan meclis, gündemde yer alan konuları görüşerek karara bağladı. Ek gündem ve yazılı önergelerin yer almadığı oturumda, gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı. Bu kapsamda Çandır ilçesine yapılan yatırımları içeren rapor görüşülerek oylamaya sunuldu. Akabinde ise il merkezine bağlı köylere yapılan altyapı ve üst yapı yatırımları meclis üyelerine aktarıldı. Rapor kapsamında kilitli parke, içme suyu gibi hizmet ve projelere harcanan tutarlar ve ödenek tahsisi yapılan köyler meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

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