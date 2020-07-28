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İlçe ziyareti

Yozgat Valisi Ziya Polat, Kadışehri ilçesini ziyaret etti, muhtarlarla toplantı yaptı.

28 Temmuz 2020 Salı 00:11
İlçe ziyareti

YOZGAT Valisi Ziya Polat, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.
Vali Polat, ilçe ve köylerdeki sorunların yerinde tespit edip, çözüme kavuşturulması amacıyla, Kadışehri ilçesinde düzenlenen muhtarlar toplantısına başkanlık etti. Toplantıda kurum müdürleri yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi, muhtarların yeni istek ve talepleri alındı.
Vali Polat, bir takım inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Kadışehri ilçesinde esnafı ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.
Vali Ziya Polat, Kadışehri ilçesinde Kaymakam Fikret Dağ ve Belediye Başkanı İrfan Akın ile de bir araya gelerek, ilçe ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Anahtar Kelimeler:
İlçe Ziyareti
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