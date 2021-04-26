iLAÇSIZ, GüBRESiZ TARIM

ANKARA’da çalıştığı kamu kurumundan 2013 yılında emekli olup, doğup büyüdüğü Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Gövdeceli köyüne yerleşen 57 yaşındaki İdris Oğuzhan, yurdun farklı bölgelerinden temin edip getirdiği 43 civarındaki ata tohumunu, babadan kalma yöntemlerle toprakla buluşturup, ilaç, gübre kullanmadan yetiştiriyor. Hasadını yaptığı organik ürünleri yine köyünde kurduğu işletmesinde işleyip, pazara sunuyor. Ankara’da görev yaptığı süre içerisinde köyüne olan özlemini hiç yitirmediğini, her fırsatta köyüne gelip, doğa ile iç içe olduğunu belirten Oğuzhan, Ajans Bizim muhabirinin sorularını yanıtlarken, ‘’Bir gün emekli olduğumda köyüme dönüp, ata tohumlarıyla organik tarım yapma hayalimi kurmaya başladım. Bunun için de yurt içi ve yurt dışı gezilerimde bulabildiğim organik tohumları topladım’’ dedi. 2013 yılında emekli olduktan sonra babasından kalma tarım alanlarıyla birlikte yakın akrabalarının tarım alanlarını da dahil ederek 700 dönümlük bir tarım alanında üretim yapmaya başladığını kaydeden Oğuzhan, toprağı işlemediğini, ilaç ve gübre kullanmadığını belirterek, yabani otları ilaçla değil elleriyle temizlediğini, sadece ekim ve hasat yaparken, bir de ürünleri işlerken makine desteği aldığını bildirdi. Organik buğday, nohut, mercimek, arpa gibi ürünlerin yanında arıcılık faaliyetleri yapıp, şekersiz bal üreten İdris Oğuzhan, bitkilerin soğuk sıkımlarını yaparak, yağ elde edip, satışını gerçekleştiriyor. Yurdun farklı bölgelerinden gelen talepleri kargo aracılığı ile karşıladığını kaydeden İdris Oğuzhan, 500 yıllık, bin yıllık buğday çeşitlerini bir araya getirerek gelecek kuşaklara miras olarak bırakmak istediğini, yaptığı çalışmaları da bölge çiftçisinin örnek almasını istediğini anlattı.

NADAS, İLAÇ, GÜBRE YOK

İdris Oğuzhan, tarlayı nadasa bırakmadığı gibi toprağı işlemeden, ilaçsız, gübresiz organik tarımsal ürünlerin üretimlerini yaptığını hatırlatarak, arıcılık faaliyetleri nedeniyle bitki çeşitliliğini sağlamaya çalıştığını, doğada bulunan bitkileri tarlalarının farklı bölgelerine dikerek, yetiştirmeye çalıştığını bildirdi. Oğuzhan, köyde endekslenmiş yağlık çeşitler, tahıl çeşitleri, ıtri aromatik bitkilerin hepsinden faydalanmaya çalıştığını, doğal bir üretim gerçekleştirmeye çalıştığını, çok sayıda bitkiden faydalandığını dile getirdi. Şu ana kadar 43 çeşit ata tohumunun ekimini yaptığını, bunlardan 25 civarında yerel çeşit olduğunu anlatan Oğuzhan, buğday, arpa çeşitlerinin yanında keten, çörek otu, ketencik, pelemir, ızgın, aspir, kanola, fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek gibi bitki ve baklagil türlerini de yetiştirip, tesisinde işlediğini bildirdi. Tüm çalışmaları kendisinin yaptığını, ailesinin ve yakınlarının da kendisine yardımcı olduğuna vurgu yapan Oğuzhan, aromatik bitkilerden de ada çayı, kekik, lavanta yaptığını, tarlasının bir bölümüne de Ihlamur diktiğini söyledi. Sağlıklı nesil yetişmesi için elinden geleni yapma gayreti içerisinde olduğunun altını çizen İdris Oğuzhan, hiçbir katkı maddesi olmayan ürünlere olan talebin fazla olduğunu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte de çalışmalar yaparak, deneme amaçlı ekimler yaptığını söyledi.

ARILARA TEMİZ ORTAM

İdris Oğuzhan, arıların tertemiz bir çevrede beslenmesi, güvenle ve afiyetle yenebilecek bir bal elde edilmesi için, kovanlarının çevresindeki arazilerde doğal tarım yaptığını kaydetti. Oğuzhan, daha sonra şunları anlattı: ‘’Kovanlarda olduğu gibi tarlalarda da hiçbir zirai ilaç, yapay gübre, kimyasal katkı kullanılmadan üretim yapıyorum. Daha öncesinde de doğal yöntemlerle üretilen bal ve tarım ürünleri için 2014 başından itibaren Organik Tarım sertifikasını da aldım. Doğal petekli karakovan balı ve süzme bal üretiyorum. Doğal tarım ürünü, organik sertifikalı buğday, çavdar, arpa ve yulaf çeşitleri insan beslenmesi için de çok önemli. Üretimlerim arasında soğuk presle çıkarılan bitkisel yağlar var. Çörekotundan ketene, kayısı çekirdeğinden nar çekirdeğine kadar büyük çeşitlilik gösteren soğuk ptres yağlar hazırlıyorum. Bu yağları yaparken, traktörde, biçerdöverde kullanmak üzere bitkisel akaryakıt üretimi de yapıyorum. Korunga, Macar fiğ, yerli fiğ, yonca, aspir, çörekotu, keten, arpa ve bunların samanlarını hazırlıyorum.’’

DENEME AMAÇLI EKİM

Gövdecili Köyünde kurduğu çiftlikte doğal, organik ürünlerin üretiminin yanından, deneme amaçlı ekimlerde yaparak, bölge çiftçisine yol göstermeye çalışan İdris Oğuzhan, bugüne kadar farklı bölgelerde yetiştirilen tarım ürünlerinin deneme ekimlerini yaptı, son yıllarda neredeyse vazgeçilme noktasına gelen darı ekimini de geçen yıl deneme amaçlı gerçekleştirip, olumlu sonuç aldı. Kırmızı darının yanında beyaz darı ekimi yapan İdris Oğuzhan, tohumları buğday gibi besin maddesi olarak kullanılabilen, bir veya çok yıllık bitki olan darının insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanıldığını söyledi. Oğuzhan, ‘’Ülkemizde özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan bozanın yapımında ham madde olarak kullanılan Darı, unundan ekmek de yapılmakta. Ayrıca oldukça nişasta içerdiği için ispirto çıkarılmasında da kullanılıyor. Kuşlara yem olarak da verilen darı Tunus, Fas, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinde en önemli besin maddesi" ifadelerini kullandı.Çiftçi İdris Oğuzhan, 'akdarı' olarak da bilinen beyaz darının anavatanının Doğu ve Orta Asya olduğunu, tek yıllık olan bitkinin gıda ve yem sanayinde tohumlarının kullanıldığını bildirdi.

GACER BUĞDAYI

Oğuzhan, Kayseri’nin Develi ilçesinde genel olarak ekilip, hasadı yapılan kavuzlu Gacer buğdayının Yozgat’ın hava, su ve toprak yapısında yetişip, yetişmeyeceğinin öğrenilebilmesi amacıyla yaptığı deneme ekiminden de istediği sonucu aldığını bildirdi. Oğuzhan, dünyada üretimi yok olmaya yüz tutan eski popülasyonlardan yörede Gacer olarak adlandırılan buğday çeşidinin sadece Develi ilçesinde ekilip, biçildiğini kaydetti.•Seyfi Çelikkaya•