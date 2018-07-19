İlaçlamaya takviye

Belediye Başkanı Gürbüz, ”Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşamamız sebebi ile ilaçlama çalışmalarını artırdık. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte artan larva, sinek ve haşere ile mücadelede eden ekiplerimiz gece, gündüz demeden çalışmalarına ilçe genelinde hız verdi. İlaçlama aracımızın sayısını artırdık buna bağlı olarak ekiplerimizin sayısında da artış oldu. Gündüzleri sineklerin üreme alanlarını ilaçlayarak sinekleri yumurtadan çıkmadan temizlenmesini sağlanıyor, geceleri de mahallelerde sivrisinek ilaçlaması yapılıyor. Vatandaşlarımızın daha rahat ve temiz bir çevrede yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz“ dedi.