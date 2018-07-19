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İlaçlamaya takviye

SORGUN Belediyesi, ilçede yürüttüğü larva ilaçlama çalışmalarında kullandığı araç sayısını ikiye çıkarttı, Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, yapılan ilaçlamaları günlük yapabilmek amacıyla larva ilaçlama araç sayısını ikiye çıkardıklarını, her gün ilaçlama yapılacağını söyledi.

İlaçlamaya takviye

SORGUN Belediyesi, ilçede yürüttüğü larva ilaçlama çalışmalarında kullandığı araç sayısını ikiye çıkarttı, Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, yapılan ilaçlamaları günlük yapabilmek amacıyla larva ilaçlama araç sayısını ikiye çıkardıklarını, her gün ilaçlama yapılacağını söyledi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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İlaçlamaya takviye

Belediye Başkanı Gürbüz, ”Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşamamız sebebi ile ilaçlama çalışmalarını artırdık. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte artan larva, sinek ve haşere ile mücadelede eden ekiplerimiz gece, gündüz demeden çalışmalarına ilçe genelinde hız verdi. İlaçlama aracımızın sayısını artırdık buna bağlı olarak ekiplerimizin sayısında da artış oldu. Gündüzleri sineklerin üreme alanlarını ilaçlayarak sinekleri yumurtadan çıkmadan temizlenmesini sağlanıyor, geceleri de mahallelerde sivrisinek ilaçlaması yapılıyor. Vatandaşlarımızın daha rahat ve temiz bir çevrede yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz“ dedi.

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