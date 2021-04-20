iLAÇLAMA UYARISI!

DEVLET Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Yerköy-Kayseri arasındaki demiryolu güzergahında ilaçla ot mücadelesi yapılacağını hatırlatıp, bölgede ikamet eden vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı. 5 Nisan tarihinde başlayan ilaçla ot mücadelesi çalışmasının 30 Nisan tarihine kadar devam edeceği kaydedildi. Yerköy-Kayseri, Kayseri Gömeç istasyonları arasında gerçekleştirilecek mücadele çalışmalarında kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığı açısından etkileyici özelliğe sahip olduğu, bu nedenle tehlike oluşturduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, ''Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergahı ve yakınlarındaki arazilerde ilaçlama tarihinden itibaren 10 gün boyunca, vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları gerekmektedir'' denildi.