İlaçla mücadele

HAVA sıcaklıklarının artmasıyla birlikte artan sinek, sivrisinek ve diğer haşerelerin halkı rahatsız edip, sağlık sorunlarına neden olmaması için ilaçlama çalışmalarına da başlanıldı.

Sorgun Belediyesi, sivrisinek ve karasinek larva ilaçlama çalışması başlattı. Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Ekiplerimiz mobil hijyen araçları ile ilçe genelindeki cadde, sokak ve parklarda insan sağlığına zararlı larvaların oluşumunu engellemek için ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor’’ dedi.