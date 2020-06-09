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İlaçla mücadele

Sorgun Belediyesi, yaz döneminde artan haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

09 Haziran 2020 Salı 00:48
İlaçla mücadele

HAVA sıcaklıklarının artmasıyla birlikte artan sinek, sivrisinek ve diğer haşerelerin halkı rahatsız edip, sağlık sorunlarına neden olmaması için ilaçlama çalışmalarına da başlanıldı.
Sorgun Belediyesi, sivrisinek ve karasinek larva ilaçlama çalışması başlattı. Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Ekiplerimiz mobil hijyen araçları ile ilçe genelindeki cadde, sokak ve parklarda insan sağlığına zararlı larvaların oluşumunu engellemek için ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
İlaçla Mücadele
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