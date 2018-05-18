İlaç kullanımına dikkat

Eczacı Taşgıngül, Ramazanda ilaç kullanımıyla ilgili bilgiler verdi. Eczacı Taşgıngül, Ramazan ayında oruç tutmak isteyen hastaların yemek saatlerinin değişmesi; ilaç tedavilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini hatırlattı. Hekimin tedavi planında 8 saatte bir olarak belirlediği bir ilacı hasta, dozlar arasında eşit zaman aralığı bırakıp her gün aynı saatlerde alması gerektiğini anlatan Taşgıngül, “Yani ilaca sabah 07:00’ da başlamış ise bir sonraki dozu 15:00’ da ve o günün son dozunu 23:00’ da doğru zamanda almalıdır. Ayrıca açlık” ve “tokluğun” ne demek olduğunu hastaya yeniden anlatmalıyız. Bilimsel olarak vücudumuz için tokluk yemekten yarım saat öncesinden başlayıp; 2 saat sonrasına kadar geçirdiğimiz süredir. Açlık ise yemekten 2 saat öncesinden yemekten yarım saat öncesi arasındaki süredir” dedi.
Eczacı Taşgıngül, ilaç kullanan vatandaşların, Ramazanda ilaç kullanımı ile ilgili doktorlarından veya eczacılarından detaylı bilgi alabileceklerini söyledi.
Eczacı Taşgıngül, Ramazanda ilaç kullanımıyla ilgili bilgiler verdi. Eczacı Taşgıngül, Ramazan ayında oruç tutmak isteyen hastaların yemek saatlerinin değişmesi; ilaç tedavilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini hatırlattı. Hekimin tedavi planında 8 saatte bir olarak belirlediği bir ilacı hasta, dozlar arasında eşit zaman aralığı bırakıp her gün aynı saatlerde alması gerektiğini anlatan Taşgıngül, “Yani ilaca sabah 07:00’ da başlamış ise bir sonraki dozu 15:00’ da ve o günün son dozunu 23:00’ da doğru zamanda almalıdır. Ayrıca açlık” ve “tokluğun” ne demek olduğunu hastaya yeniden anlatmalıyız. Bilimsel olarak vücudumuz için tokluk yemekten yarım saat öncesinden başlayıp; 2 saat sonrasına kadar geçirdiğimiz süredir. Açlık ise yemekten 2 saat öncesinden yemekten yarım saat öncesi arasındaki süredir” dedi.
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