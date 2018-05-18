İlaç kullanımına dikkat

Eczacı Taşgıngül, Ramazanda ilaç kullanımıyla ilgili bilgiler verdi. Eczacı Taşgıngül, Ramazan ayında oruç tutmak isteyen hastaların yemek saatlerinin değişmesi; ilaç tedavilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini hatırlattı. Hekimin tedavi planında 8 saatte bir olarak belirlediği bir ilacı hasta, dozlar arasında eşit zaman aralığı bırakıp her gün aynı saatlerde alması gerektiğini anlatan Taşgıngül, “Yani ilaca sabah 07:00’ da başlamış ise bir sonraki dozu 15:00’ da ve o günün son dozunu 23:00’ da doğru zamanda almalıdır. Ayrıca açlık” ve “tokluğun” ne demek olduğunu hastaya yeniden anlatmalıyız. Bilimsel olarak vücudumuz için tokluk yemekten yarım saat öncesinden başlayıp; 2 saat sonrasına kadar geçirdiğimiz süredir. Açlık ise yemekten 2 saat öncesinden yemekten yarım saat öncesi arasındaki süredir” dedi.

Eczacı Taşgıngül, ilaç kullanan vatandaşların, Ramazanda ilaç kullanımı ile ilgili doktorlarından veya eczacılarından detaylı bilgi alabileceklerini söyledi.