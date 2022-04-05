il Genel Meclisi toplandı

Gündem maddelerinde yer alan konuların görüşüldüğü toplantıda, komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar okunarak karara bağlandı. 4 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantının ilk gündem maddesinde yer alan Yozgat’ın Saraykent ilçesine bağlı köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında Alt yapı ve Sanat Yapıları komisyonu tarafından hazırlanan rapor okunarak karara bağladı. Bir diğer maddede ise Yozgat’ın Çandır ilçesinde bulunan spor tesislerinde yapılan incelemeler sonrasında Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu ve oy birliği ile kabul edildi. Yine Çandır ilçesine bağlı köylerde içme suyu şebeke hattı, tesisleri ve depolarında yapılan inceleme sonucunda Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından hazırlanan rapor karara bağlandı. Son gündem maddesinde ise Yozgat’ın Saraykent ilçesinde ve bağlı köylerde bulunan tarım arazilerinde Orman ve Hayvancılık komisyonu tarafından yapılan inceleme rapor haline getirilerek İl Genel Meclisine sunuldu. Komisyon başkanı Mustafa Gezer’in okuduğu rapor oy birliği ile kabul edildi.