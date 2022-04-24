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İkramiye verilmeli

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramında sağlık çalışanlarına bayram ikramiyesi verilmesini istedi.

24 Nisan 2022 Pazar 00:31
İkramiye verilmeli

Covıd-19 salgın hastalığıyla hayatları pahasına cansiperhane mücadele eden sağlık çalışanlarının beklentilerinin ve taleplerinin karşılanması gerektiğini belirten Taşkın, sağlık çalışanlarına bayram öncesi verilecek ikramiyenin moral ve motivasyonu artıracağına dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının verimli hizmet sunmalarının en önemli etkenlerinden birinin motivasyon olduğunu belirten Taşkın, bunun sağlanabilmesi açısından Sağlık Bakanlığının yaklaşımının önemli olduğunu belirterek şunları ifade etti: “Sağlık çalışanları, doğal afetler başta olmak üzere salgın hastalıklarda da ön sıralarda mücadele ederek halkının yanında olmuştur. Özellikle COVID-19 salgın hastalığının ölümcül riskine rağmen hastalığın tedavisinde büyük bir başarıya imza atılmıştır. Bu başarının karşılığı ‘alkış’ olmuştur. Hatırlanacağı gibi Sağlık Bakanlığı Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında 3 ay olmak üzere Döner Sermaye ödemelerinin yüzde 100 tavan üzerinden verileceğini açıklamış ve bu konu da bir yönetmelik çıkarılarak illere dağıtılmıştır. Ancak bu ödüllendirme geçici mahiyette olmuştur. Sağlık çalışanları gerçekten mağdur durumdadır. Yükselen enflasyon karşısında satın alma gücü hızla düşmüştür. Sağlık çalışanları ekonomik olarak güçlendirilmelidir. Anadolu Sağlık Sen olarak geçici ödüllendirme değil, kalıcı bir ödüllendirmeden yanayız. Bunun için şunu öneriyoruz: Emeklilere verilen bayram ikramiyesi gibi sağlık çalışanlarına; görev, unvan ve kadro ayrımı yapılmaksızın 2 bin lira ‘Bayram İkramiyesi’ verilmelidir. Genel Bütçeye dokunmadan, Hazine ve Maliye Bakanlığından ayrıca bir düzenleme yapılmasına gerek olmadan, Sağlık Bakanlığının yayınlayacağı bir genelge ile döner sermayeden bu para karşılanabilir.”

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