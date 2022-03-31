'İklim değişikliği kaynaklı salgınlar, afetler, krizler etkisini arttırıyor'

İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen ve “iklim değişikliği” ile “yeşil dönüşüm” konularında global stratejiler, üretim, ticaret, sanayi, tarım, finansman, denizcilik, eğitim, teknoloji, yerel yönetimler ve daha birçok alanın A’dan Z’ye 360 derece ele alındığı "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nin açılış oturumu ATO Congresium’da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılamadıkları zirvenin açılışına görüntülü mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay video mesajında, küresel ısınmanın ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği fenomeninin insanlık tarihindeki en ciddi meydan okumalarının başında geldiğini söyleyerek, “Dünyanın dört bir yanında küresel iklim değişikliği kaynaklı salgınlar, afetler, krizler -maalesef- her geçen gün etkisini arttırıyor. Bugün yaşanan sıkıntının ana kaynağı olan sera gazı emisyonunda tarihsel bir sorumluluğumuz bulunmasa da, bu olumsuzluklardan etkilenen ülkelerden biri olarak dünyamızın ortak geleceğine dair sorumluluk taşıyor olmanın bilinci ile gerekli tüm adımları atıyoruz. Geleneksel enerji kaynaklarının kullanımını azaltıyor, bölgemizde bizi öncü bir konuma getirecek derecede yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını yaygınlaştırarak enerji verimliliğini arttırıyoruz” dedi.

Oktay, Türkiye olarak enerji dönüşümünde yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde başarı hikayelerine imza atıldığını ifade ederek, “Ülkemizin bereketli topraklarıyla buluşturduğumuz milyarlarca ağaç, şehirlerimize adeta nefes olan Millet Bahçelerimiz, konut ve sanayide temiz enerji kaynakları kullanımı ile daha nice önemli çevreci proje de iklim dostu yaklaşımımızın göstergeleridir. Başkentimiz Ankara’da dünyanın dikkatini yeniden küresel iklim değişikliğine ve yeşil dönüşüme çekecek ve konunun tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan EKOİKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yeni perspektifler sunacağına inanıyor, zirvenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. OECD Çevre Bakanları toplantısı nedeniyle zirveye katılamayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ise, mesajında iklim değişikliğinin Türkiye’de son yıllarda giderek etkisini artırdığına vurgu yaparak, “Giresun, Ordu, Rize, Bartın, Sinop ve Kastamonu’da sellerle; Antalya ve Muğla’da yangınlarla karşı karşıya kaldık. Biz Türkiye olarak Ankara Congressium’daki siz kıymetli paydaşlarımızla birlikte aslında son 20 yılda eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, enerjiden çevre ve şehirciliğe kadar hemen hemen her alanda büyük bir başarı hikayesi yazdık. Bu başarıyı iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum noktasında da göstermek mecburiyetindeyiz” dedi.