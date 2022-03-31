Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

'İklim değişikliği kaynaklı salgınlar, afetler, krizler etkisini arttırıyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, "Dünyanın dört bir yanında küresel iklim değişikliği kaynaklı salgınlar, afetler, krizler -maalesef- her geçen gün etkisini arttırıyor. Bugün yaşanan sıkıntının ana kaynağı olan sera gazı emisyonunda tarihsel bir sorumluluğumuz bulunmasa da, bu olumsuzluklardan etkilenen ülkelerden biri olarak dünyamızın ortak geleceğine dair sorumluluk taşıyor olmanın bilinci ile gerekli tüm adımları atıyoruz" dedi.

31 Mart 2022 Perşembe 00:04
'İklim değişikliği kaynaklı salgınlar, afetler, krizler etkisini arttırıyor'

İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen ve “iklim değişikliği” ile “yeşil dönüşüm” konularında global stratejiler, üretim, ticaret, sanayi, tarım, finansman, denizcilik, eğitim, teknoloji, yerel yönetimler ve daha birçok alanın A’dan Z’ye 360 derece ele alındığı "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nin açılış oturumu ATO Congresium’da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılamadıkları zirvenin açılışına görüntülü mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay video mesajında, küresel ısınmanın ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği fenomeninin insanlık tarihindeki en ciddi meydan okumalarının başında geldiğini söyleyerek, “Dünyanın dört bir yanında küresel iklim değişikliği kaynaklı salgınlar, afetler, krizler -maalesef- her geçen gün etkisini arttırıyor. Bugün yaşanan sıkıntının ana kaynağı olan sera gazı emisyonunda tarihsel bir sorumluluğumuz bulunmasa da, bu olumsuzluklardan etkilenen ülkelerden biri olarak dünyamızın ortak geleceğine dair sorumluluk taşıyor olmanın bilinci ile gerekli tüm adımları atıyoruz. Geleneksel enerji kaynaklarının kullanımını azaltıyor, bölgemizde bizi öncü bir konuma getirecek derecede yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını yaygınlaştırarak enerji verimliliğini arttırıyoruz” dedi.
Oktay, Türkiye olarak enerji dönüşümünde yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde başarı hikayelerine imza atıldığını ifade ederek, “Ülkemizin bereketli topraklarıyla buluşturduğumuz milyarlarca ağaç, şehirlerimize adeta nefes olan Millet Bahçelerimiz, konut ve sanayide temiz enerji kaynakları kullanımı ile daha nice önemli çevreci proje de iklim dostu yaklaşımımızın göstergeleridir. Başkentimiz Ankara’da dünyanın dikkatini yeniden küresel iklim değişikliğine ve yeşil dönüşüme çekecek ve konunun tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan EKOİKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yeni perspektifler sunacağına inanıyor, zirvenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. OECD Çevre Bakanları toplantısı nedeniyle zirveye katılamayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ise, mesajında iklim değişikliğinin Türkiye’de son yıllarda giderek etkisini artırdığına vurgu yaparak, “Giresun, Ordu, Rize, Bartın, Sinop ve Kastamonu’da sellerle; Antalya ve Muğla’da yangınlarla karşı karşıya kaldık. Biz Türkiye olarak Ankara Congressium’daki siz kıymetli paydaşlarımızla birlikte aslında son 20 yılda eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, enerjiden çevre ve şehirciliğe kadar hemen hemen her alanda büyük bir başarı hikayesi yazdık. Bu başarıyı iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum noktasında da göstermek mecburiyetindeyiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
İklim Değişikliği Kaynaklı SalgınlarAfetlerKrizler Etkisini ArttırıyorYozgatIlerigazetesiSorgunHaberIlçelerMartPerşembeCumhurbaşkanı YardımcısıCumhurbaşkanıFuat OktayEKO İKLİM EkonomiATO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınavlara hazırlık
Sınavlara hazırlık
Açık kırıklar sempozyumu
Açık kırıklar sempozyumu
Yardımlar konuşuldu
Yardımlar konuşuldu
Misafir gibi karşılamak
Misafir gibi karşılamak
KTÜN, projeleriyle bölgeye katkı verecek
KTÜN, projeleriyle bölgeye katkı verecek
'iyilik Gönül Köprüsü'
'iyilik Gönül Köprüsü'
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim