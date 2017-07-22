İkisi de yükseliyor

Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Valiliği’nin yeni hizmet binasına taşınması ve söz konusu iki projenin tamamlanmasının ardından mevcut belediye binasının da yıkılacağını söyledi.

Belediye tarafından başlatılan katlı otopark projesinde temel çalışmaları sonlandı.

Otopark inşaatında kat çıkma aşamasına gelinirken, yeni hal projesinde de kat yükseltme çalışmaları sürüyor.

İki projenin de belirlenen seyirde devam ettiğini ifade eden Başkan Arslan, Yozgat Valiliği’nin bu sene içerisinde yeni hizmet binasına taşınmayı hedeflediğini ve valiliğin taşınmasıyla birlikte eski binaya da Yozgat Belediyesi’nin taşınacağını aktardı.

Başkan Arslan, eski valilik binasında belediyenin idari birimlerinin bulunacağını bildirerek, “Mevcut belediye binasının da yıkımını gerçekleştirerek yeşil alan ve yeni bir meydan olarak burayı düzenleyeceğiz. Yozgat’ın önü ve ufku açılacak” diye konuştu.



